Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts meist stark bewölkt und gebietsweise Regen. Im äußersten Osten aufgelockert bewölkt und trocken. Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Am Vormittag im Norden und Westen teils kräftiger Regen. Ab dem Mittag nur noch örtlich Schauer. Im Osten stark bewölkt. Später von Westen her freundlilcher. Temperaturen 8 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt, dabei im Nordosten örtlich Regen. In der Südhälfte teils sonnig. Im Norden 11 bis 15, sonst 15 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.