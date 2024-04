Sonnenaufgang (Patrick Pleul / picture alliance / dpa)

Die Vorhersage:

Im Norden und Westen wechselnd bewölkt mit Schauern oder Gewittern. Im Osten und Süden verbreitet heiter. Höchstwerte 17 bis 23 Grad, an den Küsten kühler. Morgen in der Westhälfte gebietsweise Schauer oder Gewitter. In der Osthälfte locker bewölkt oder sonnig. Temperaturen 16 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag bewölkt und örtlich etwas Regen. Im Südosten heiter. 18 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.