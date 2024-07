Wetter

Im Norden und Westen Schauer, im Osten und Süden heiter, 22 bis 28 Grad

Das Wetter: Wechselnd bis gering bewölkt. Einzelne Schauer im Westen und Norden sowie an den Alpen. Sonst meist trocken, länger sonnig vor allem vom Südwesten bis zur Lausitz. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. Am Donnerstag im Norden teils wechselnd bewölkt, sonst neben wenigen Quellwolken viel Sonne und trocken. Am Alpenrand Schauer möglich. 26 bis 32 Grad.

17.07.2024