Wetter

Im Norden und Westen Schneefall, sonst Auflockerungen

Das Wetter: Im Norden Schneefall, im Tagesverlauf von Westen her neue Niederschläge. Zunächst Schnee, später in Regen übergehend, im Bergland Glatteisgefahr. Im Süden und Osten gebietsweise aufgelockert mit sonnigen Abschnitten. Tagestemperaturen am Rhein 1 bis 5 Grad, sonst -3 bis -8 Grad. Am morgigen Dienstag Niederschläge, besonders im Westen und Nordwesten sowie im Südosten des Landes. Im Norden und Nordosten häufig Schnee. -2 bis +9 Grad.

04.12.2023