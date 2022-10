Wetter

Im Norden und Westen sonnig, in der Mitte und im Süden Nebel

Das Wetter: Vielerorts zäher Nebel, der sich erst am Nachmittag und Abend langsam auflöst. Sonst heiter, teils sonnig und trocken. Höchstwerte 13 bis 18, am Oberrhein bis 21 Grad. Morgen im Osten noch länger sonnig. Sonst Bewölkungsverdichtung und von Westen her ausgreifende schauerartige Regenfälle, an der Nordsee und im Südwesten örtlich mit Gewittern. 12 bis 21 Grad.

