Wetter

Im Norden und Westen teils Regen, sonst auch sonnig

Das Wetter: Von Norden und Westen bis zur Mitte ausbreitend einzelne Schauer. Auch an den östlichen und ostbayerischen Mittelgebirgen sowie an den Alpen gebietswiese etwas Regen. Im Südwesten und in Teilen der Osthälfte kaum Schauer und teils Sonne. Höchsttemperaturen 9 bis 15 Grad. Für die deutsche Nordseeküste, das Wesergebiet und das Hamburger Elbegebiet wird vor möglichen Sturmfluten in der Frühe gewarnt. Morgen im Norden vereinzelt etwas Regen oder kurze Schauer. Im Süden teils sonnig, teils wolkig. Ähnliche Temperaturen.

15.10.2023