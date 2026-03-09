Wetter
Im Norden vereinzelt Regen, sonst teils wolkig, teils sonnig

Das Wetter: In der Nacht meist gering bewölkt und klar. Tiefstwerte 0 bis 7 Grad, regional bis -3 Grad. Am Tag meist heiter. Am Nachmittag vor allem in den Mittelgebirgen vereinzelte Schauer möglich. 15 bis 19, an der See um 10 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag nach Auflösung lokaler Nebelfelder wolkig mit Aufheiterungen, an der See teils länger neblig oder hochnebelartig bedeckt. Im Westen und Südwesten am Nachmittag einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich. 10 bis 19 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.