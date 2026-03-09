Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag nach Auflösung lokaler Nebelfelder wolkig mit Aufheiterungen, an der See teils länger neblig oder hochnebelartig bedeckt. Im Westen und Südwesten am Nachmittag einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich. 10 bis 19 Grad.

