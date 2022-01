Ein Wetterfrosch. (picture alliance / dpa / Horst Ossinger)

Vor allem im Osten und Süden Regen-, Schnee- und Graupelschauer, im Tagesverlauf nachlassend bei auflockernder Bewölkung. Gebietsweise länger Sonne. Höchstwerte 4 bis 8 Grad, im Südwesten etwas milder. In der Nordosthälfte weiterhin Sturm- und schwere Sturmböen, an den Küsten und in Mecklenburg-Vorpommern teils orkanartig. An der Nordseeküste Gefahr einer Sturmflut.

Morgen zunehmend stark bewölkt bis bedeckt mit Niederschlägen, in tiefen Lagen teils als Schnee. 2 bis 6 Grad, am Rhein bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag verbreitet Regen, später von Westen her nachlassend. 1 bis 9 Grad.

