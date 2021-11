Morgenstimmung (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleu)

Die Vorhersage:

In der Nordhälfte stark bewölkt, stellenweise etwas Regen. Später größere Wolkenlücken. In der Südhälfte sonnig oder leicht bewölkt. Höchstwerte dort 2 bis 6, sonst 5 bis 10 Grad. Morgen im Norden bedeckt, in der Mitte bewölkt oder sonnig und im Süden verbreitet Nebel. Temperaturen 1 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag vorwiegend stark bewölkt, teils auch länger neblig-trüb. 1 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.