Wetter

Im Norden Wolken, im Süden Sonne

Das Wetter: In der Nacht in der Nordosthälfte bei meist starker Bewölkung abklingender Regen. In der Südwesthälfte wolkig oder gering bewölkt, örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen zwischen plus 7 und minus 2 Grad. Morgen meist stark bewölkt, teils Regen. Ab dem Nachmittag von der Nordsee her zunehmend sonnig. Höchstwerte 6 bis 13 Grad.

21.02.2023