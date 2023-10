Wetter

Im Norden wolkig, sonst aufgelockert, 16 bis 1 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht in der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt. Ganz im Norden gelegentlich etwas Regen. Sonst aufgelockerte Bewölkung und trocken. Tiefstwerte 16 bis 10 Grad in der Nordhälfte und 10 bis 1 Grad in der Südhälfte.

06.10.2023