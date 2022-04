Wetter

Im Norden wolkiger und kühler, sonst freundlich, 10 bis 23 Grad

Das Wetter: Im Westen und Nordwesten teils wolkig. Sonst zunächst viel Sonne, im Westen am Abend einzelne Schauer. Höchstwerte im Norden 10 bis 16 Grad, sonst 16 bis 23. Morgen in der Südhälfte bei vielen Wolken kaum Sonne und gebietsweise schauerartiger Regen. In der Nordhälfte etwas mehr Sonne. 13 bis 20 Grad. An den Küsten und im höheren Bergland kühler.

29.04.2022