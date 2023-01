Winteridylle (picture alliance/Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB)

Die Vorhersage:

Im Norden aufkommende dichte Bewölkung. Im Süden gebietsweise etwas Schnee oder gefrierender Regen. Höchstwerte 0 bis 6 Grad. Morgen in der Nordhälfte meist bedeckt, an den Küsten etwas Regen. In der Südhälfte nach Nebelauflösung Wechsel aus Sonne und Wolken. Temperaturen im Norden 4 bis 7 und im Süden minus 1 bis plus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bewölkt mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern. 1 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.