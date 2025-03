Wetter

Im Norden zunehmend bewölkt, in der Mitte heiter und im Süden trüb

Das Wetter: Im Norden zunehmend wolkig, im Nordosten etwas Regen. In der Mitte sonnig oder locker bewölkt. Im Süden trüb und im Südwesten leichter Regen oder Schneeregen. Höchstwerte 4 bis 11 Grad. Morgen in der Nordhälfte sonnig. In der Südhälfte im Tagesverlauf auflockernde Bewölkung und im Südosten nachlassender Schneefall. Temperaturen 4 bis 11 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein.