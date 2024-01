Wetter

Im Nordosten bewölkt, sonst klar bei 4 bis 9 Grad

Das Wetter: Am Abend im Nordosten wolkig oder stark bewölkt. Sonst häufig nur locker bewölkt. Trocken bei 4 bis 9 Grad. In der Nacht klart es auf, nur im Nordosten halten sich Wolken. Abkühlung auf plus zwei bis minus acht Grad. Morgen vor allem im Norden und Westen Durchzug von Wolkenfeldern. Im übrigen Land oft sonnig oder locker bewölkt. Im Süden in Flussnähe teils Nebel. Dort 3 bis 5 Grad, sonst bis 12 Grad.