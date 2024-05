Wetter

Im Nordosten freundlich, im Südwesten regnerisch, teils gewittrig

Das Wetter: In der Südwesthälfte stark bewölkt mit Schauern oder längerem Regen. Später teils auch kräftige Gewitter mit Starkregen, gebietsweise unwetterartig und lokal Hagel. In der Nordosthälfte dagegen sonnig und trocken. Höchstwerte 24 bis 29 Grad an der See 18 bis 25 Grad. Morgen im Norden und Nordosten oft heiter oder sonnig. Sonst wechselnd bis stark bewölkt und wiederholt Schauer und kräftige Gewitter mit Starkregen. 17 bis 28 Grad.