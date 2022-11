Wetter

Im Nordosten heiter bis sonnig, sonst stark bewölkt, teils Regen

Das Wetter: Im Nordosten heiter bis sonnig, an der Ostsee Schneeregen- und Graupelschauer. Sonst stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen. In den Hochlagen der Alpen sowie von Niedersachsen bis nach Sachsen Schneeregen oder Schnee. Höchsttemperaturen zwischen 1 Grad in der Nordosthälfte und 12 Grad in der Südwesthälfte. Morgen im Norden Auflockerungen, an der Ostsee Schnee- und Graupelschauer. Im Süden und Südwesten wechselnd bewölkt, örtlich Regen. Vom Niederrhein bis nach Oberfranken Schneeregen oder Schnee. Minus 1 bis 9 Grad.

18.11.2022