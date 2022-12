Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts dicht bewölkt, im Norden und an den Alpen länger Regen. Sonst nur einzelne Schauer. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Am Tag bedeckt, im Nordosten zunächst länger regnerisch, später wie im Rest des Landes gebietsweise Schauer. Im Norden 3 bis 6, sonst 7 bis 15 Grad, mit den höchsten Temperaturen am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordhälfte im Tagesverlauf aufkommender Dauerregen. In der Südhälfte zeitweise Wolkenauflockerungen und sonnige Phasen. 5 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.