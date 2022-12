Regenschauer (picture alliance/Andreas Arnold/dpa)

Die Vorhersage:

Zumeist stärker bewölkt, im Norden und Nordosten zunächst länger regnerisch, später Übergang zu Schauern. Auch sonst gebietsweise einzelne Schauer. An den Alpen nachlassender Dauerregen. Höchstwerte ganz im Norden 3 bis 6, sonst 7 bis 15 Grad, mit den höchsten Temperaturen am Oberrhein. Morgen in der Nordhälfte im Tagesverlauf aufkommender Dauerregen. In der Südhälfte zeitweise größere Wolkenauflockerungen und sonnige Phasen. Temperaturen im Nordosten 5 bis 10 Grad und im Südwesten 9 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag immer wieder Schauer, im Süden auch länger andauernde Niederschläge. Nachmittags von Nordwesten her kräftiger Regen mit teils stürmischen Böen. 6 bis 14 Grad.

