Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts bei unterschiedlicher Bewölkung gebietsweise etwas Regen. Tiefstwerte 10 bis 4 Grad. Am Tag in der Nordosthälfte überwiegend stark bewölkt, verbreitet leichter Regen. In der Südwesthälfte wolkig oder heiter. Temperaturen im Nordosten 8 bis 15, sonst 16 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag auflockernde Bewölkung, teils auch sonnig. 13 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.