Winterwald (picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Die Vorhersage:

Im Norden und Osten meist sonnig, im Westen und Süden Wolkenverdichtung und aufkommender Schneefall. Höchstwerte minus 6 bis plus 2 Grad. Morgen in der Nordhälfte verbreitet sonnig, in der Südhälfte dicht bewölkt mit Schneefall. Temperaturen 1 bis 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag nach Auflösung von Nebel und Hochnebel teils wolkig, teils sonnig. Südlich der Donau gebietsweise leichter Schneefall oder gefrierender Regen. Minus 3 bis plus 4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.