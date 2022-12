Wetter

Im Nordosten Sonne, im Südwesten Schnee

Das Wetter: Im Norden und Osten meist sonnig, im Westen und Süden Wolkenverdichtung und aufkommender Schneefall. Höchstwerte minus 6 bis plus 2 Grad. Morgen in der Nordhälfte verbreitet sonnig, in der Südhälfte dicht bewölkt mit Schneefall. Temperaturen 1 bis 4 Grad.

13.12.2022