Wetter

Im Nordosten und im Alpenraum Niederschläge, sonst freundlich, 16 bis 26 Grad

Das Wetter: Vielerorts heiter, im Norden und Nordosten Quellwolken und einzelne Schauer. Auch am Hochrhein und im Alpenraum am Nachmittag zunehmend wolkig mit Schauern und vereinzelten Gewittern. 16 Grad an der Nordsee und bis 26 Grad am Oberrhein. Morgen in der Südwesthälfte wechselnde Bewölkung und teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen und Hagel. Lokal auch Unwetter möglich. In der Nordosthälfte heiter bis wolkig und meist trocken. 17 bis 28 Grad.

02.06.2022