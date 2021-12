Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts verbreitet stark bewölkt, im Osten etwas Regen. Im Süden zum Teil aufgelockerte Wolken, örtlich Nebel. Tiefstwerte 11 bis 4 Grad. Am Tag in der Nordosthälfte stark bewölkt und vereinzelt Regen. In der Südwesthälfte zum Teil aufgelockert, im Süden nach Nebelauflösung auch sonnig. Temperaturen 8 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordhälfte viele Wolken und etwas Regen. In der Südhälfte wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise sonnig und nur wenige Schauer. Am Abend im Westen einzelne kurze Gewitter. 8 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.