Regenschauer (picture alliance/Andreas Arnold/dpa)

Die Vorhersage:

In der Nordosthälfte stark bewölkt und vereinzelt Regen. In der Südwesthälfte zum Teil aufgelockert, im Süden nach Nebelauflösung auch sonnig. Temperaturen 8 bis 15 Grad. Am Sonntag im Norden viele Wolken und etwas Regen. Im Süden wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise sonnig und nur wenige Schauer. Am Abend im Westen einzelne kurze Gewitter. 8 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Tagesverlauf immer wieder Schauer bei 7 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.