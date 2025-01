Wetter

Im Nordwesten bewölkt, sonst oft heiter, 4 bis 10 Grad

Das Wetter: In der Nacht zunächst abziehender Regen und nachlassende Schauer. Im Westen in der zweiten Nachthälfte wieder dichtere Wolken und etwas Regen. Tiefstwerte 4 bis minus 7 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte bewölkt mit etwas Regen, sonst nach Nebelauflösung heiter bis wolkig. Temperaturen 4 bis 10 Grad.