Morgen vom Oberrhein bis nach Niederbayern häufig Sonne. Sonst wolkig, nur örtlich etwas Regen. 5 bis 12 Grad

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag von der Mitte bis in den Süden ausgreifender Regen, im höheren Bergland Übergang in Schnee. Von Norden her größere Auflockerungen, selten Schauer. 6 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.