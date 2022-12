Am Dienstag kann es im Nordwesten regnen. (dpa)

In der Nordwesthälfte stark bewölkt bis bedeckt und teils Regen. In der Südosthälfte auch sonnige Abschnitte. Höchstwerte dort noch minus 1 bis plus 5 Grad, sonst Erwärmung auf 6 bis 13 Grad. Morgen meist stark bewölkt mit Regen, bis zum Abend in die Südosthälfte verlagernd. Dort auch Glatteis möglich. Nachfolgend von Nordwesten her Wolkenlücken. 3 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag überwiegend stark bewölkt. Vor allem in der Nordwesthälfte Regen, sonst nur gelegentliche Niederschläge. In Alpennähe Auflockerungen und weitgehend trocken. Temperaturanstieg auf 6 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.