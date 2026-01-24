Wetter
Im Nordwesten etwas Regen und Schnee, südlich der Donau sonnig - Unwetterwarnungen wegen der Gefahr von Glatteis

Der Wetterbericht, die Lage: Während sich im Nordosten noch kalte Kontinentalluft hält, gelangt mit atlantischen Tiefausläufern mildere Meeresluft in den Rest des Landes.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Am Tag im Norden und Osten hochnebelartig bedeckt. Im Nordwesten und Westen etwas Regen, später in Schnee übergehend. Südlich der Donau zunehmend sonnig. Temperaturen in der Nordosthälfte minus 5 bis plus 1 Grad und in der Südwesthälfte minus 1 bis plus 7 Grad. Der Deutsche Wetterdienst hat Unwetterwarnungen wegen der Gefahr von Glatteis für Teile von Nordrhein-Westfalen und Hessen sowie für Rheinland-Pfalz herausgegeben. Morgen bewölkt oder hochnebelartig bedeckt, im Westen größere Auflockerungen. Ab dem Nachmittag im Süden gebietsweise Schneefall. Minus 2 bis plus 6 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag bedeckt mit weiteren Schneefällen, im Osten eventuell auch Regen. Minus 2 bis plus 4 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.