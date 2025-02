Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Bewölkt und von Nordwesten her bis in die Mitte Regen. In der Südosthälfte gebietsweise heiter. Höchstwerte 9 bis 16 Grad. Morgen im Nordwesten zeitweise Wolkenauflockerungen, ebenso im Südosten. Sonst meist stark bewölkt und in einem Streifen vom Osten bis in den Südwesten teils kräftiger Regen. Temperaturen 8 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Tagesverlauf von Westen her zunehmend freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten, in der Osthälfte regnerisch. 6 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.