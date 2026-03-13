Die Vorhersage:
Vom Nordwesten und Westen bis zur Mitte Regen, später im Nordwesten nachlassend. In der Südosthälfte überwiegend heiter. Höchstwerte 8 bis 13, im Südosten 14 bis 18 Grad. Morgen im Nordwesten zunehmend freundlich, im Südosten zunehmend wolkig. Sonst meist bewölkt und gebietsweise Regen. 5 bis 17 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag in der Nordwesthälfte teils sonnig, teils bewölkt. In der Südosthälfte wolkig, örtlich etwas Regen. 6 bis 12 Grad.
Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.