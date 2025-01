Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts verbreitet Regen. Im Nordosten sowie im Südwesten und äußersten Süden trocken. Tiefstwerte plus 5 bis minus 3 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte dichte Bewölkung mit leichtem Regen. In der Südosthälfte heiter bis wolkig, an den Alpen auch sonnig. Temperaturen 4 bis 10, im Westen bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist stark bewölkt und vor allem im Norden und Westen Regen. Im Süden und Südosten wechselnd bewölkt oder sonnig. 5 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.