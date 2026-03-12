Wetter
Im Nordwesten Regen, im Südosten heiter oder bewölkt

Der Wetterbericht, die Lage: Nach vorübergehendem Zwischenhocheinfluss erfasst das nächste Frontensystem den Nordwesten.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts unterschiedlich bewölkt, im Südosten auch klar. Tiefstwerte plus 9 bis minus 5 Grad. Am Tag von Nordwesten und Westen bis zur Mitte Regen, im Westen teils länger anhaltend und kräftig. In der Südosthälfte heiter oder bewölkt. Temperaturen im Nordwesten 8 bis 13, im Südosten 14 bis 18 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag im Nordwesten zunehmend freundlich, im Südosten nach heiterem Beginn Wolkenverdichtung mit einzelnen Schauern. 5 bis 18 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.