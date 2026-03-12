Die Vorhersage:
Nachts unterschiedlich bewölkt, im Südosten auch klar. Tiefstwerte plus 9 bis minus 5 Grad. Am Tag von Nordwesten und Westen bis zur Mitte Regen, im Westen teils länger anhaltend und kräftig. In der Südosthälfte heiter oder bewölkt. Temperaturen im Nordwesten 8 bis 13, im Südosten 14 bis 18 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Nordwesten zunehmend freundlich, im Südosten nach heiterem Beginn Wolkenverdichtung mit einzelnen Schauern. 5 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.