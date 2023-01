Das Wetter: Sonnig im Süden, wolkig im Nordwesten. (Unsplash / Wolf Zimmermann)

Die weiteren Aussichten: Am Montag aus der Nordwesthälfte langsam südostwärts ziehende dichte Wolken mit Regen. Im Südosten freundlich und trocken. Höchstwerte 9 bis 14 Grad, am Oberrhein und in Sachsen bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.