Wetter

Im Nordwesten Regen, um Osten trocken

Das Wetter: In der Nacht an den Alpen abklingender Schneefall. In der Westhälfte stark bewölkt, später im Nordwesten Regen. In der Osthälfte trocken und aufgelockerte Bewölkung. Tiefsttemperaturen von 6 Grad in der Westhälfte bis -9 Grad im Südwesten. Morgen verbreitet Schauer. Nur im Osten und Südosten anfangs aufgelockert bewölkt und meist trocken. An den Alpen ergiebiger Schneefall. Höchttemperaturen 0 bis 9 Grad.

04.02.2023