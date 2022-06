Wetter

Im Nordwesten regnerisch, sonst sonnig bis Werten bis 33 Grad

Das Wetter: In der Nordhälfte Aufzug dichter Bewölkung und am Nachmittag und Abend vereinzelt etwas Regen. In der Südhälfte sonnig, einige hohe Wolkenfelder. 22 bis 33 Grad. Morgen im Tagesverlauf vom Nordwesten und Westen bis in die Mitte kompakte Quellwolken und vereinzelt kräftige Schauer oder Gewitter mit Starkregen möglich. 19 bis 38 Grad.

17.06.2022