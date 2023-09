Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts in der Westhälfte zeitweise Durchzug dichterer Wolkenfelder. In der Osthälfte gering bewölkt oder klar, stellenweise Nebel. Tiefstwerte von 16 Grad im Westen bis 5 Grad im Süden. Am Tag im Nordwesten und Westen Durchzug von teils dichteren Wolken. Sonst nach teils zäher Nebelauflösung oft heiter oder sonnig. Temperaturen 23 bis 29, im Nordwesten und Westen 19 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordwesthälfte stark bewölkt, gebietsweise Regen. In der Südosthälfte heiter bis wolkig. 19 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.