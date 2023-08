Wetter

Im Nordwesten trocken, sonst öfter Niederschläge, 13 bis 21 Grad

Das Wetter: Im Nordwesten teils wolkig und meist trocken. Sonst im Tagesverlauf sich in die Mitte und den Nordosten ausbreitender Regen, lokal auch Gewitter. Höchstwerte im Südosten 13 bis 17, sonst bis 21 Grad. Am Mittwoch wechselnd bewölkt. Von Nordwesten her Schauer und kurze Gewitter. Im Osten und Süden Wolkenauflockerungen und weitgehend trocken. 16 bis 22 Grad.

29.08.2023