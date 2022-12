Morgendämmerung (Archivbild). (P. Ulbricht)

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag häufig stark bewölkt bis bedeckt, zum Teil Schneefall. In der Westhälfte Auflockerungen. Werte zwischen minus 3 und plus 3 Grad.

