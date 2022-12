Wetter

Im Nordwesten und Süden bewölkt, etwas Schnee, sonst trocken, 0 bis 6 Grad

Das Wetter: Häufig stark bewölkt, teils neblig-trüb, im Tagesverlauf örtlich Auflockerungen. Im Süden Schneefall, an der Nordsee Schauer und einzelne Gewitter, teils mit Schnee. Sonst meist trocken. Minus 1 bis 4 Grad. Morgen in der Südosthälfte meist bedeckt. Im Tagesverlauf im Süden und Südosten Schneefall. In der Nordwesthälfte viele Wolken oder neblig trüb, meist aber trocken. Minus 2 bis plus 3 Grad.

09.12.2022