Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts überwiegend klar, im Nordwesten aufziehende Wolkenfelder. Tiefstwerte 0 bis minus 11 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte Wolkenfelder. In der Südosthälfte sonnig. Temperaturen 5 bis 9, im Rheinland bis 1 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch Wechsel von dichteren Wolkenfeldern und sonnigen Abschnitten. Am Nachmittag von Nordwesten her zunehmend sonnig. 6 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.