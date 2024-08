Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Unter Hochdruckeinfluss setzt sich sehr warme Luft durch. Im Nordwesten und Norden sorgen atlantische Tiefausläufer für unbeständiges Wetter.

Die Vorhersage:

Im Norden und Westen überwiegend stark bewölkt und zeitweise regnerisch. Sonst wechselnd wolkig, im Süden auch länger sonnig. Höchstwerte im Nordwesten 20 bis 25, im Rest des Landes 25 bis 31 Grad. Morgen im Nordwesten Schauer und Gewitter, sonst sonnig. Temperaturen 24 bis 35 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordwesthälfte wechselnd bewölkt, an den Küsten einzelne Schauer. In der Südosthälfte bei starker Bewölkung Schauer und Gewitter. 18 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.