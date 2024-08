Wetter

Im Nordwesten zeitweise Regen, sonst wechselnd bewölkt oder sonnig

Das Wetter: Im Nordwesten stark bewölkt, an der Nordsee zeitweise Schauer. Sonst heiter. Abends im Westen teils kräftige Gewitter mit Sturmböen. Örtlich Unwettergefahr. 24 bis 35 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte wechselnd bewölkt, an den Küsten einzelne Schauer. In der Südosthälfte Schauer und Gewitter. 18 bis 27 Grad.