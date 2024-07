Wetter

Im Osten bewölkt und etwas Niederschläge, sonst meist trocken

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht in Sachsen und im Bayerischen Wald anfangs noch dichter Bewölkt und einzelne Schauer. Sonst überwiegend gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad, an den Küsten milder. Morgen heiter bis wolkig, nur in Südostbayern geringe Niederschläge. Später im Nordwesten und Westen Wolkenverdichtung und Regen. 20 bis 29 Grad.

24.07.2024