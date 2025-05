Wetter

Im Osten bewölkt und gebietsweise etwas Regen, sonst wolkig oder klar

Das Wetter: In der Nacht im Südosten und Osten stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen. Sonst wolkig oder klar und meist trocken. Tiefstwerte 10 bis 3 Grad. Am Tage im Südwesten und an der Nordsee länger sonnig. Sonst wechselnd bewölkt und im Osten örtlich Schauer. 13 bis 23 Grad. Morgen im Osten und Nordosten stark bewölkt und gelegentlich Regen. Sonst heiter bis wolkig. 16 bis 25 Grad.