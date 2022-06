Wetter

Im Osten freundlich, von Westen Niederschläge, 19 bis 27 Grad

Das Wetter: Im Osten heiter bis wolkig und trocken. Sonst von Westen rasch aufziehende und ostwärts ausgreifende dichtere Bewölkung mit schauerartigen Niederschlägen. Vor allem im Westen und Südwesten vereinzelt Gewitter mit Starkregen. Höchstwerte 19 bis 27 Grad, an der See kühler. Morgen wechselnd wolkig und gebietsweise Schauer, am Alpenrand Starkregen. Später im Westen und Südwesten Auflockerungen. 15 bis 22 Grad.

08.06.2022