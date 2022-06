Wetter

Im Osten freundlich, von Westen Niederschläge, 19 bis 27 Grad

Das Wetter: In der Westhälfte Aufzug dichter Wolken und gegen Mittag einsetzender Regen. Am Nachmittag und Abend im Westen und Südwesten zudem starke Gewitter. In der Osthälfte weiterhin trocken und heiter. Höchsttemperaturen von West nach Ost 19 bis 27 Grad. Morgen wechselnd wolkig und gebietsweise Schauer, am Alpenrand Starkregen. Später im Westen und Südwesten Auflockerungen. 15 bis 22 Grad.

08.06.2022