Gewitterwolken (picture alliance/dpa | Patrick Pleul)

Die Vorhersage:

Im Norden und Westen wolkig. Im Osten im Tagesverlauf zunehmend teils kräftige Gewitter. Lokal Unwettergefahr durch heftigen Starkregen. Im Süden am Nachmittag Übergang zu Schauern und teilweise kräftigen Gewittern. Höchstwerte 17 bis 24 Grad. Morgen im Nordwesten und Norden etwas Regen. In der Mitte längere sonnige Abschnitte. Vom Bodensee bis nach Niederbayern Schauer und einzelne Gewitter. Örtlich Unwetter durch Starkregen. Temperaturen 15 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Nordwesthälfte stark bewölkt mit etwas Regen. In der Südosthälfte bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken meist trocken. 18 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.