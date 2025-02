Wetter

Im Osten sonnig, im Westen teils etwas Regen, 1 bis 15 Grad

Das Wetter: In der Osthälfte oft sonnig. Sonst wolkig bis stark bewölkt, im Westen und Nordwesten gebietsweise etwas Regen. Temperaturen im Nordosten und Osten 1 bis 5 Grad, sonst 5 bis 10 Grad, an Rhein und Neckar auch bis 15 Grad. Morgen im Nordosten und Osten bewölkt, teils mit Nieselregen. In der Mitte auflockernde Bewölkung und meist trocken. Im Süden und Südwesten nach Nebelauflösung heiter oder sonnig. 6 bis 19 Grad.