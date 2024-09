Wetter

Im Osten sonnig, sonst Gewitter und Starkregen, 25 bis 33 Grad

Das Wetter: In den östlichen Landesteilen sowie im Alpenvorland sonnig und trocken. Sonst teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial durch Starkregen. Später im Nordwesten nachlassende Gewitter. Temperaturen 25 bis 30 Grad, im Osten bis 33 Grad. Morgen nur im Osten und äußersten Südosten sonnig und trocken. Im Westen teils Starkregen. In den anderen Regionen teils kräftige, unwetterartige Gewitter. In der Westhälfte 20 bis 26, im Osten bis 34 Grad.